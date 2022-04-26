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Россия заявила о соревновании Запада по поставкам вооружений Украине

Представитель МИД Захарова заявила о соревновании Запада по поставкам вооружений Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада проводят соревнования в том, кто больше поставит вооружений на Украину, говоря при этом, что они за мир. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

«Как будто, закусив удила, соревнуются, кто больше поставит вооружений и всего того, из чего можно убивать, на Украину, а одновременно говорят, что они за мир и что нужно заканчивать боевые действия», — сказала представитель ведомства, добавив, что это противоречиво.

15 апреля Захарова рассказала, что Россия направила ноту всем странам по поводу поставок вооружений Украине, в том числе Соединенным Штатам. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя это, заявила, что США «не будут спекулировать на пустых угрозах» российских властей.

О начале специальной операции в Донбассе Владимир Путин объявил 24 февраля. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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