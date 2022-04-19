Джен Псаки назвала получение ноты от России из-за поставок оружия Киеву «пустыми угрозами»

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала получение ноты от России из-за поставок оружия Украине. Ее слова передает РИА Новости.

Как отмечает агентство, в американских СМИ появилась информация о том, что Москва отправила ноту Вашингтону, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» на фоне поставок оборонной помощи Киеву. Псаки заявила, что США «не будут спекулировать на пустых угрозах или угрозах» российских властей.

В частности, о ноте от российской стороны за несколько дней до этого писала The Washington Post. По информации издания, она была направлена на фоне объявления новой военной помощи Киеву от Вашингтона на 800 миллионов долларов. «Мы призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — цитирует документ газета.

Россия направила ноту по поводу поставок всем странам

Чуть позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам, в том числе США.

В частности, о получении обращения от российской стороны рассказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Оно было направлено из-за передачи другим странам военной техники советского производства.

Чешский дипломат заявил, что Прага не будет реагировать на дипломатическую ноту от Москвы. Он счел ноту безосновательной потому что договорные обязательства республики и действующие правовые нормы не запрещают реэкспорт советского оружия.

США продолжают поставлять оружие Украине

17 апреля американский телеканал CNN сообщил, что на территорию Украины доставлена новая партия оружия и техники, которую президент США Джо Байден пообещал направить в середине апреля. Первая часть в рамках крупнейшего пакета военной помощи в размере 800 миллионов долларов была доставлена 25 марта.

При этом в США выразили обеспокоенность, что имеющиеся у Украины боеприпасы будут скоро израсходованы, и задумались о наращивании поставок. Аналитик Хал Брэндс в своей статье для Bloomberg и вовсе заявил, что из-за ситуации на Украине обнажилась военная слабость США. По его мнению, украинские силы слишком быстро расходуют отправленное американское оружие.

Незадолго до этого военный аналитик Драго Боснич предупредил Украину о проблемах из-за американской военной помощи США. По его словам, поставки оружия и боеприпасов Киеву западными странами приносят огромную прибыль компаниям по производству военной техники в США и Европе, а долг украинской стороны перед ними тем временем растет «в геометрической прогрессии».