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Украину предупредили о проблемах из-за военной помощи США

Аналитик Боснич заявил, что военная помощь Украине увеличивает ее долг перед Западом

Фото: Pixabay

Военный аналитик Драго Боснич в своей статье для портала InfoBrics предупредил Украину о проблемах из-за помощи США.

По его словам, что поставки оружия и боеприпасов Киеву западными странами приносят огромную прибыль компаниям по производству военной техники в Соединенных Штатах и Европе, а долг украинской стороны перед ними тем временем растет «в геометрической прогрессии».

Эксперт отметил, что американский военно-промышленный комплекс получит «огромную прибыль за счет производства дополнительных партий ПТРК (противотанковая управляемая ракета) и ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс)».

Боснич считает, что отправка иностранной военной техники в Киев не решит текущую ситуацию. По его мнению, что западные военно-промышленные базы не намерены останавливаться на достигнутом и планируют поставлять Украине советское оружие из восточноевропейских стран.

«Вынуждая недавно вступившие в НАТО и даже не входящие в альянс государства — члены ЕС отказаться от оружия советской эпохи, Вашингтон не только разрывает их, возможно, последние связи с Москвой, но также вынуждает их покупать новое оружие взамен того, которое они отправили Киеву», — написал Боснич.

Ранее в США обеспокоились, что имеющиеся у Украины боеприпасы будут скоро израсходованы, и задумались о наращивании поставок. По данным CNN, Вашингтон ожидает, что в ближайшие дни развернутся ожесточенные наземные бои, и украинские военные скоро столкнутся с нехваткой боеприпасов.

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Марина Совина
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