В США обеспокоились скорой нехваткой боеприпасов у украинских военных

CNN: в США обеспокоились, что имеющиеся у Украины боеприпасы будут скоро израсходованы

В США обеспокоились, что имеющиеся у Украины боеприпасы будут скоро израсходованы, и задумались о наращивании поставок. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя американской администрации.

По его словам, Вашингтон ожидает, что в ближайшие дни развернутся ожесточенные наземные бои, и украинские военные скоро столкнутся с нехваткой боеприпасов. «США отправляют Украине 18 155-миллиметровых гаубиц и 40 тысяч артиллерийских снарядов в рамках помощи в области безопасности, объявленной администрацией президента Джо Байдена на этой неделе. Даже этот запас может быть израсходован в течение нескольких дней, что повышает вероятность того, что у Украины закончатся боеприпасы», — сказал собеседник телеканала.

Он заявил, что ранее во время ожесточенных боев украинские силы могли израсходовать до тысячи артиллерийских боеприпасов в день.

Ранее аналитик Хал Брэндс в своей статье для Bloomberg выразил мнение, что военная слабость США обнажилась из-за ситуации на Украине, которая слишком быстро расходует отправленное американское оружие. «Западные страны оказались перед суровым выбором: нарастить поставки на Украину или сэкономить и без того ограниченные возможности для собственной обороны», — отметил Брэндс.

По мнению аналитика, ситуация на Украине является ознакомительной версией конфликта США с Россией или Китаем. Он отметил, что запасов американских ракет и других высокоточных боеприпасов хватит лишь на несколько дней или недель.