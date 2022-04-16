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В США указали на военную слабость из-за ситуации на Украине

Аналитик Bloomberg Брэндс: военная слабость США обнажилась из-за ситуации на Украине

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Военная слабость США обнажилась из-за ситуации на Украине, которая слишком быстро расходует отправленное американское оружие. Об этом заявил аналитик Хал Брэндс в своей статье для Bloomberg.

Выяснилось, что за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) расходуют запас противотанковых боеприпасов, который рассчитан на неделю. Кроме того, войскам не хватает боевой авиации. «Западные страны оказались перед суровым выбором: нарастить поставки на Украину или сэкономить и без того ограниченные возможности для собственной обороны», — отметил Брэндс.

Так, уже отказались продолжить поставки из-за недостатка вооружения Германия и Канада. Сами США предоставили треть противотанковых ракет Javelin, однако не могут отправить большее их количество, так как для этого необходимо нарастить производство.

По мнению аналитика, ситуация на Украине является ознакомительной версией конфликта США с Россией или Китаем. Он ометил, что запасов американских ракет и других высокоточных боеприпасов хватит лишь на несколько дней или недель. Помимо этого, США понесут огромные потери по танкам, кораблям и авиации.

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Марина Совина
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