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Чехия получила от России ноту из-за передачи советского оружия третьим странам

Глава МИД Чехии Липавский: страна получила от РФ ноту из-за передачи советского оружия

Фото: David W Cerny / Reuters

Чехия получила от России дипломатическую ноту из-за передачи другим странам военной техники советского производства. Об этом сообщил министр иностранных дел Ян Липавский, пишет ТАСС.

По его информации, Прага не будет реагировать на дипломатическую ноту от Москвы. Липавский считает подобное обращение безосновательным, потому что договорные обязательства республики и действующие правовые нормы не запрещают реэкспорт советского оружия.

В настоящее время Чехия оказывает военную помощь Украине. Так, Прага передала Киеву часть тяжелой военной техники как советского производства, так и выпущенную в Чехословакии по лицензии СССР.

Ранее власти США получили официальную дипломатическую ноту из Москвы с призывом прекратить поставки оружия на Украину. Новый пакет военной помощи Украине должен составить 800 миллионов долларов. Украинской армии также будут поставлены 155-миллиметровые гаубицы, беспилотники и бронетехника береговой обороны.

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Сергей Истомин
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