В США рассказали о полученной из России дипломатической ноте

Washington Post заявила, что РФ направила США ноту и призвала прекратить вооружать Украину

Руководство США получило официальную дипломатическую ноту из Москвы с призывом прекратить поставки оружия на Украину, заявила газета The Washington Post, в редакции которой оказалась копия письма.

Как рассказали журналисты, Россия якобы направила ноту после того, как американский президент Джо Байден одобрил резкое расширение спектра вооружений, предоставляемых правительству в Киеве. Новый пакет военной помощи Украине должен составить 800 миллионов долларов. Украинской армии, в том числе, будут поставлены 155-миллиметровые гаубицы, беспилотники и бронетехника береговой обороны, а также дополнительные переносные зенитные и противотанковые средства.

По данным издания, Москва на текущей неделе предупредила Вашингтон о том, что поставки США и НАТО «наиболее чувствительных» систем вооружений на Украину «подливают масла» в конфликт и могут привести к «непредсказуемым последствиям».

Государственный департамент отказался комментировать содержание двухстраничной дипломатической ноты. Официальных данных из российских ведомств на данный момент также не поступало.

13 апреля администрация президента США Джо Байдена заявила, что выделит Украине военную помощь еще на 800 миллионов долларов.