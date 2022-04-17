США доставили на Украину новую партию военной помощи

CNN сообщил о доставке на Украину новой партии оружия и техники от США

На территорию Украины доставлена новая партия оружия и техники, которую президент США Джо Байден пообещал направить в середине апреля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По информации представителя министерства обороны, первая военной помощи должна была прибыть 15 апреля. Украинская сторона в течение суток заберет оружие на границе и ввезет на свою территорию.

Ранее военный аналитик Драго Боснич предупредил Украину о проблемах из-за военной помощи США. По его словам, поставки оружия и боеприпасов Киеву западными странами приносят огромную прибыль компаниям по производству военной техники в Соединенных Штатах и Европе, а долг украинской стороны перед ними тем временем растет «в геометрической прогрессии».

25 марта Пентагон заявил, что США доставили Украине первую часть в рамках крупнейшего пакета военной помощи в размере 800 миллионов долларов. 23 марта Соединенные Штаты завершали доставку военной помощи из предыдущего пакета на сумму 350 миллионов долларов.

