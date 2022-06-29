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Джонсон представил Путина в образе женщины

Джонсон усомнился в начале спецоперации России на Украине, если Путин был бы женщиной

Фото: Dan Kitwood / Reuters

Если бы в России был президент женского пола, он не начал бы спецоперацию на Украине, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его слова прозвучали в интервью для ZDF.

«Если бы Путин был женщиной, я просто не думаю, что он начал бы такую войну», — заявил Джонсон, рассуждая о российском политике в образе другого пола. По его мнению, боевые действия — это результат «токсичной маскулинности». В связи с этим премьер призвал к тому, чтобы больше женщин занимало руководящие должности.

Ранее британский премьер отметил, что Лондон вряд ли окажется в состоянии войны с Москвой из-за ситуации на Украине, поскольку британское правительство, напротив, старается, чтобы боевые действия не вышли за пределы украинской территории.

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Виктория Кондратьева
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