Госдума приняла проект об обеспечении спецопераций за границей

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект об обеспечении спецопераций за границей

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении правительственный законопроект об обеспечении проведения Вооруженными силами (ВС) России, другими войсками и органами контртеррористических и других операций за рубежом. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, в целях обеспечения проведения операций за пределами страны правительство сможет принять решение о введении специальных мер в области экономики. Кроме того, документ позволяет госзаказчикам — Минобороны, МЧС, Росгвардии и ФСБ — увеличивать или сокращать объем товаров и услуг в рамках соответствующих контрактов.

Уточняется, что при введении специальных мер кабмину даются полномочия «устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах». В данном случае речь идет о порядке и условиях привлечения к работе сверхурочно.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал российские группировки войск, которые задействованы в спецоперации на Украине. Он принял доклады командующих о применении войск в ходе выполнения задач СВО, а также иных должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских военных на различных направлениях.