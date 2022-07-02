Генштаб проверил задействованные в спецоперации российские войска

Глава Генштаба ВС РФ Герасимов проверил задействованных в спецоперации на Украине военных

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов проинспектировал российские группировки войск, которые задействованы в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится на сайте Минобороны.

Представитель оборонного ведомства принял доклады командующих о применении войск в ходе выполнения задач СВО, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских военных на различных направлениях.

Герасимов уделил особое значения вопросам использования во время боевых действий автоматизированных систем боевого управления в целях наращивания ударных возможностей группировки.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал три возможных исхода конфликта на Украине. Первый сценарий предусматривает, что российские войска останутся на занятых позициях. Второй сценарий предполагает, что Россию «попытаются вытеснить» из Крыма. Согласно третьему, Украина сможет «удержать Россию» и линию противостояния «отодвинут» к границам до начала спецоперации, что будет означать проигрыш Москвы.