В США оценили три возможных исхода конфликта на Украине

Бывший госсекретарь США Киссинджер обозначил три возможных исхода конфликта на Украине

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с The Spactator назвал три возможных исхода конфликта на Украине.

По его словам, первый сценарий предусматривает, что российские войска останутся на занятых позициях. Политик заявил, что в таком случае Россия «получит 20 процентов» Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря». По оценке Киссинджера, такой вариант стал бы победой российской стороны.

В таком случае роль НАТО будет не столь решающей, как считалось прежде Генри Киссинджер бывший госсекретарь США

Второй сценарий предполагает, что Россию «попытаются вытеснить» с Крыма. Политик считает, что в таком случае «встанет вопрос о войне с самой Россией».

Третий сценарий предусматривает, что Украина сможет «удержать Россию» и линию противостояния «отодвинут» к границам до начала спецоперации, что будет означать проигрыш Москвы. Киссинджер отметил, что в таком случае Киев окажется перевооружен, между Украиной и НАТО будут налажены тесные связи, либо государство станет станет частью альянса.

Бывший госсекретарь США уверен, что президент Украины Владимир Зеленский намерен реализовать третий вариант. Политик назвал этот сценарий «существенным достижением» для западных государств. Он добавил, что Североатлантический альянс станет еще более усиленным благодаря присоединению Финляндии и Швеции, а Украина будет располагать «крупнейшими сухопутными войсками в Европе».

Впервые в новейшей истории России придется столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как единым целым, а не с Америкой как главным звеном в защите Европы своими ядерными силами Генри Киссинджер бывший госсекретарь США

Призывы к территориальным уступкам

В мае Киссинджер призывал Украину пойти на территориальные уступки во избежание столкновения. Он убежден, что Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России.

Дипломат заявил, что без возобновления переговоров между сторонами «начнутся потрясения» и «создастся напряженность», преодолеть которую будет нелегко». Киссинджер посоветовал Москве и Киеву вернуться к прежнему положению дел, иначе в Европе возникнет огромный очаг нестабильности. Он также призвал европейские страны учитывать более глобальную картину и помнить, что «Россия на протяжении 400 лет была неотъемлемой частью Европы».

Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также допустил возможность территориальных уступок Украины. Он отметил, что мир в стране возможен, вопрос лишь в том, чего он будет стоить Киеву.

НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Сенатор канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер объяснила, что западные государства призывают Киев к территориальным уступкам в пользу Москвы из-за усталости от украино-российского конфликта.

Позиция Москвы

По мнению сенатора Совфеда Сергея Цекова, вероятность конфликта России и НАТО, в том числе на территории стран Прибалтики, сегодня достаточно высока. При этом он подчеркнул, что не сомневается в победе России в случае, если противостояния избежать не удастся.

То, что наша армия сильна, и так должны понимать все страны НАТО и стараться не провоцировать Россию. Но провоцируют они постоянно, это мы наблюдаем еще с начала расширения альянса на восток Сергей Цеков сенатор Совфеда

Политик добавил, что с учетом всех агрессивных действий, которые предпринимает НАТО в последнее время, вероятность конфликта постоянно увеличивается и на данный момент является достаточно высокой.

Если они будут провоцировать нас и дальше, поставят угрожающее России оружие Украине, введут свои войска на ее территорию, приняв таким образом участие в конфликте, противостояния избежать не удастся Сергей Цеков сенатор Совфеда