Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Призывы к Украине уступить часть территорий России объяснили

Сенатор Бейкер заявил, что из-за усталости от конфликта Запад призывает Украину к уступкам

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Страны Запада призывают Украину к территориальным уступкам в пользу России из-за усталости от украино-российского конфликта. Об этом заявил сенатор канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер, передает РИА Новости.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил, что Киеву следует успокоить Россию территориальными уступками. При этом политик отметил, что его беспокоят подобные разговоры.

7 июня стало известно, что Киев готов пойти на уступки Москве в ходе следующих переговоров. Отмечается, что в новом соглашении не будут обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
«Большую восьмерку» Володина оценили
Глава UFC отреагировал на вопросы Нурмагомедова о Махачеве
В МИД ДНР раскрыли подробности о подготовке суда над наемником из Южной Кореи
На Украине назвали даты поставок немецких гаубиц Киеву
Призывы к Украине уступить часть территорий России объяснили
В российском «Макдоналдсе» нашли замену «Биг Тейсти»
В ДНР заявили о попытках «задним числом отбелить» иностранных наемников
В ЛНР устроили автопробег ко Дню России
Принц Чарльз осудил решение правительства о высылке мигрантов в Руанду
Путин запретил водителям с судимостью работать в такси
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.