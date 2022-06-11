Призывы к Украине уступить часть территорий России объяснили

Сенатор Бейкер заявил, что из-за усталости от конфликта Запад призывает Украину к уступкам

Страны Запада призывают Украину к территориальным уступкам в пользу России из-за усталости от украино-российского конфликта. Об этом заявил сенатор канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер, передает РИА Новости.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил, что Киеву следует успокоить Россию территориальными уступками. При этом политик отметил, что его беспокоят подобные разговоры.

7 июня стало известно, что Киев готов пойти на уступки Москве в ходе следующих переговоров. Отмечается, что в новом соглашении не будут обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей.