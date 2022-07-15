Украина пообещала не использовать HIMARS для ударов по России

Резников заявил, что западное оружие не будут использовать для ударов по объектам в России

Западное оружие, полученное Киевом, не будет использоваться для ударов по объектам на территории России. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью «Би-би-си».

По словам главы ведомства, украинская сторона никогда не скрывала данный факт. Резников подчеркнул, что в письме главе Пентагона он обещал использовать ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS только для сдерживания российских войск, а также «деоккупации» территорий Украины.

Ранее Резников заявил, что Киев надеется получить от США ракеты для РСЗО HIMARS дальностью поражения 300 километров. Глава Минобороны также сообщил, что Украина использовала HIMARS для нанесения ударов по российским складам боеприпасов и военным базам.

Министерство обороны США сообщало, что Вашингтон выделит Киеву очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов, в том числе четыре смонтированных на колесном шасси комплекса РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды. В американском ведомстве уточнили, что общее количество предоставленных Киеву РСЗО HIMARS достигло 12.