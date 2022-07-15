Украина заявила о планах получить ракеты для HIMARS дальностью 300 километров

Министр обороны Украины Резник ожидает получить от США ракеты для HIMARS дальностью 300 км

Украина надеется получить от США ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью поражения 300 километров. Об этом в интервью Financial Times заявил глава Минобороны страны Алексей Резников.

По его словам, эти системы изменили ход конфликта. Глава Минобороны также сообщил, что Украина использовала HIMARS для нанесения ударов по российским складам боеприпасов и военным базам.

Резников заявил, что США не хотели отправлять Украине РСЗО с ракетами дальностью 80 километров, опасаясь эскалации конфликта. «Я думаю, что это поэтапное движение. Мы доказываем, что можем использовать HIMARS с точностью и изяществом, и мы получим ракеты еще больше дальности», — высказался министр.

Ранее депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский опроверг получение Украиной от США ракет дальностью 300 километров. Парламентарий указал, что в настоящее время Киев ведет переговоры с Вашингтоном о необходимости предоставления ракет большей дальности, у государства, по его словам, есть все шансы на их получение.

Министерство обороны США сообщало, что Вашингтон выделит Киеву очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов, в том числе четыре смонтированных на колесном шасси комплекса РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды. В американском ведомстве уточнили, что общее количество предоставленных Киеву РСЗО HIMARS достигло 12.

