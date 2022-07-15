Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина заявила о планах получить ракеты для HIMARS дальностью 300 километров

Министр обороны Украины Резник ожидает получить от США ракеты для HIMARS дальностью 300 км

Фото: AFLO / Globallookpress.com

Украина надеется получить от США ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью поражения 300 километров. Об этом в интервью Financial Times заявил глава Минобороны страны Алексей Резников.

По его словам, эти системы изменили ход конфликта. Глава Минобороны также сообщил, что Украина использовала HIMARS для нанесения ударов по российским складам боеприпасов и военным базам.

Резников заявил, что США не хотели отправлять Украине РСЗО с ракетами дальностью 80 километров, опасаясь эскалации конфликта. «Я думаю, что это поэтапное движение. Мы доказываем, что можем использовать HIMARS с точностью и изяществом, и мы получим ракеты еще больше дальности», — высказался министр.

Ранее депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский опроверг получение Украиной от США ракет дальностью 300 километров. Парламентарий указал, что в настоящее время Киев ведет переговоры с Вашингтоном о необходимости предоставления ракет большей дальности, у государства, по его словам, есть все шансы на их получение.

Министерство обороны США сообщало, что Вашингтон выделит Киеву очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов, в том числе четыре смонтированных на колесном шасси комплекса РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды. В американском ведомстве уточнили, что общее количество предоставленных Киеву РСЗО HIMARS достигло 12.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Рогозин покинул «Роскосмос»
Россиянам раскроют секреты счастья в «турбулентные времена»
Полуголая Ольга Бузова призналась в желании быть любимой
Лепсу присвоили звание Народного артиста России
Звезда фильма «Безумно богатые азиаты» рассказала о попытке покончить с собой
С поднявшей цены на бензин для иностранцев Венгрией решили разобраться
Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Названы объемы потерь урожая у запорожских фермеров из-за обстрелов
Евросоюз израсходовал припасенные для Украины деньги за 5 месяцев вместо 7 лет
В США предрекли неожиданную победу России после визита Байдена в Эр-Рияд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.