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Украина опровергла получение от США ракет для HIMARS с дальностью 300 километров

Депутат Вениславский заявил, что Киев не получал от США ракеты HIMARS с дальностью 300 км

Фото: Sgt. James Hobbs/ Globallookpress.com

Депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский опроверг получение Украиной от США ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью 300 километров. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

Парламентарий указал, что в настоящее время Киев ведет переговоры с Вашингтоном о необходимости предоставления ракет большей дальности, у государства, по его словам, есть все шансы на их получение.

«Сейчас у нас есть до 70 километров, а в целом эти ракеты разной модификации способны поражать объекты врага на большей глубине», — заявил Вениславский.

Ранее Министерство обороны США сообщило, что Вашингтон выделит Украине очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов, в том числе четыре смонтированных на колесном шасси комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды. В американском ведомстве уточнили, что общее количество предоставленных Киеву РСЗО HIMARS достигло 12.

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Марина Совина
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