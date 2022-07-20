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Лавров назвал бессмысленными переговоры с Украиной

Глава МИД Лавров заявил, что переговоры с Украиной на данном этапе бессмысленны

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Вести переговоры с Украиной на данной этапе бессмысленно. Об этом в интервью RT иРИА Новости заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр обратил внимание на высказывания западных политиков о необходимости победы Киева на «поле боя» для укрепления переговорной позиции. «Я считаю, что всё это, как говорят, в пользу бедных... И потому что не получится, и потому что они никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьёзного внимания серьёзных людей. Мы это уже поняли», — сказал он.

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Виктория Кондратьева
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