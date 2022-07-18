В Кремле заявили об изменившихся условиях для ведения переговоров с Украиной

Помощник Путина Ушаков заявил, что условия переговоров с Украиной «совершенно» изменились

Начало событий в новости В Кремле оценили возможность возобновления переговоров с Украиной

Условия для ведения Россией переговоров с Украиной «совершенно» изменились. Об этом заявил помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков, его слова приводит РИА Новости.

По словам Ушакова, в Кремле не видят заинтересованности Украины или Запада в возобновлении переговорного процесса, однако в том случае, если это произойдет, прежние договоренности будут неактуальны.

«Украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов. Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то условия будут уже совершенно иные», — заявил помощник президента.

Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на Украине. Делегации России и Украины провели три очных раунда переговоров и продолжили консультации в онлайн-формате. Однако 2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Киев в заморозке переговоров по урегулированию ситуации.

«Российская сторона предельно четко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», — подчеркивал он.