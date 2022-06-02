Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Киев знает условия Москвы и морозит переговоры

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва назвала Киеву свои условия для переговоров. Его слова приводит РИА Новости.

Песков обвинил Украину в заморозке переговоров и предположил, что Киев делает это под нажимом кураторов. Именно поэтому он предпочитает не диалог с Москвой, а другой вариант.

«Российская сторона предельно четко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», — подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что руководство Украины отказывается от переговоров с Россией. «Киев пока, видимо, под нажимом своих кураторов предпочитает другой вариант», — заключил он.