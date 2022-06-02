Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков обвинил Украину в заморозке переговоров

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Киев знает условия Москвы и морозит переговоры
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва назвала Киеву свои условия для переговоров. Его слова приводит РИА Новости.

Песков обвинил Украину в заморозке переговоров и предположил, что Киев делает это под нажимом кураторов. Именно поэтому он предпочитает не диалог с Москвой, а другой вариант.

«Российская сторона предельно четко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», — подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что руководство Украины отказывается от переговоров с Россией. «Киев пока, видимо, под нажимом своих кураторов предпочитает другой вариант», — заключил он.

Инфляция, рост цен и кризис
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на вопрос о контактах между властями России и США
Управленец ЦЭНКИ осужден за взятку от строителей жилья на «Восточном»
Песков обвинил Украину в заморозке переговоров
Лицо блогерши увеличилось в четыре раза после уменьшения подбородка
Названо условие для увеличения добычи нефти Саудовской Аравией
Врач назвал помогающий справиться со стрессом продукт
Россиянка съездила в Индию и описала страну фразой «все оплевано»
Австралийская певица назвала способ борьбы с травмой от насилия
В России высказались о сроках миграции пользователей YouTube на RuTube
Россиянам раскрыли способ избежать рисков при покупке жилья на маткапитал
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.