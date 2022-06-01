Сенатор оценил способность Зеленского вести мирные переговоры

Сенатор Джабаров заявил, что Зеленский не способен вести мирные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский не способен вести мирные переговоры. Так деятельность Зеленского как переговорщика оценил член Совета Федерации Владимир Джабаров, его слова приводит РИА Новости.

По мнению Джабарова, украинский президент постоянно хитрит и юлит и договориться с ним о мирном решении ситуации невозможно.

«На мой взгляд, сейчас на Украине даже говорить не с кем, потому что Зеленский явно не тот человек, который может вести переговоры о каком-то мирном разрешении конфликта, он не способен» — заявил Джабаров.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что встреча президента России и украинского лидера Владимира Зеленского возможна только для финализации «некоего документа».

22 мая о замораживании переговоров заявлял глава делегации Москвы на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля.