Кремль ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского

Песков заявил о возможности встречи Путина и Зеленского только для финализации документа

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна только для финализации «некоего документа». Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, такую встречу никто не исключает, ее необходимо подготовить. «Есть смысл встречаться Путину и Зеленскому только для того, чтобы финализировать некий документ», — уточнил Песков, добавив, что работа над ним была остановлена и с тем пор не возобновлялась.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в беседе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что хотел бы провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным.

Перед этим Эрдоган отмечал, что планирует провести переговоры с Путиным, а также с лидером Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, Россия заинтересована в обсуждении вопроса вступления скандинавских стран в НАТО — в частности, граничащей с ней Финляндии.