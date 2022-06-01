Кремль ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна только для финализации «некоего документа». Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По словам пресс-секретаря главы государства, такую встречу никто не исключает, ее необходимо подготовить. «Есть смысл встречаться Путину и Зеленскому только для того, чтобы финализировать некий документ», — уточнил Песков, добавив, что работа над ним была остановлена и с тем пор не возобновлялась.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в беседе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что хотел бы провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным.
Перед этим Эрдоган отмечал, что планирует провести переговоры с Путиным, а также с лидером Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, Россия заинтересована в обсуждении вопроса вступления скандинавских стран в НАТО — в частности, граничащей с ней Финляндии.