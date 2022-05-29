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Эрдоган захотел созвониться с Путиным и Зеленским

Эрдоган заявил о желании провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским 30 мая

Фото: Presidential Press Office / Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о желании провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины. Об этом пишет ТАСС.

По словам Эрдогана, он надеется провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в понедельник, 30 мая.

Ранее в мае Эрдоган заявил НАТО о намерении сказать «нет» вступлению Швеции и Финляндии. По словам президента Турции, Анкара не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды. Также турецкие власти выдвинули условия одобрения вступления стран в альянс. Среди них указаны экстрадиция членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и прекращение ее поддержки.

Ранее стало известно, что власти Турции подготовили «скандинавское досье» с условиями одобрения вступления Финляндии и Швеции в НАТО для дипломатов из этих стран, прибывающих в Анкару с визитом 23 мая. Оно содержит пять ключевых требований Анкары, связанных с закрытием ряда организаций, которые Турция считает террористическими.

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Дарья Рыбак
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