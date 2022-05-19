Турция заявила НАТО о намерении сказать нет членству Швеции и Финляндии

Эрдоган: Анкара заявила НАТО о намерении сказать нет вступлению Швеции и Финляндии

Официальная Анкара проинформировала НАТО о намерении сказать нет членству Швеции и Финляндии в альянсе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Глава государства заявил, что турецкая сторона не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды. По его словам, Анкара намерена решительно продолжать свою политику в этом направлении.

«Мы сказали нашим партнерам, что скажем нет членству Швеции и Финляндии в НАТО. Будем продолжать наш путь в этом же направлении», — резюмировал Эрдоган.

Ранее стало известно, что власти Турции подготовили «скандинавское досье» с условиями одобрения вступления Финляндии и Швеции в НАТО для дипломатов из этих стран, прибывающих в Анкару с визитом 23 мая. Оно содержит пять ключевых требований Анкары, связанных с закрытием ряда организаций, которые Турция считает террористическими.