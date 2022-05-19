Турция подготовила «скандинавское досье» с условиями членства Финляндии в НАТО

Анкара подготовила «скандинавское досье» с условиями вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Власти Турции подготовили «скандинавское досье» с условиями одобрения вступления Финляндии и Швеции в НАТО для дипломатов из этих стран, прибывающих в Анкару с визитом 23 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету.

По информации издания, дипломатов примет заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал. Он сообщил им о требованиях турецкой стороны. «Они [дипломаты] будут вынуждены принять во внимание наши требования. Возможно, им придется несколько раз посетить Турцию», — уточняет источник газеты.

Отмечается, что досье содержит пять ключевых требований. В частности, речь идет об экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации ФЕТО, которые Анкара считает террористическими организациями, прекращение поддержки этих организаций, признание террористическими Сирийских сил национальной самообороны (СНС). В целом, Турция потребует от Финляндии и Швеции закрыть все организации, которые считает террористическими.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия должны «устранить опасения» Анкары в вопросах безопасности. По его словам, в Турции понимают озабоченность Хельсинки и Стокгольма по поводу членства в НАТО.