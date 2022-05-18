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Глава МИД Турции призвал «устранить опасения» из-за Швеции и Финляндии в НАТО

Чавушоглу: Швеция и Финляндия должны «устранить опасения» Турции в вопросах безопасности
Мевлют Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу . Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия должны «устранить опасения» Анкары в вопросах безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Турции понимают озабоченность Швеции и Финляндии по поводу членства в НАТО. Тем не менее глава МИД отметил, что стоит учитывать и озабоченность Анкары.

Ранее Bloomberg сообщало, что Турция выдвинула ряд требований, за выполнение которых она готова одобрить заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. В частности, издание узнало о цели Турции вернуть членство в программе поставок новейших истребителей F-35 за согласие на прием Финляндии и Швеции в НАТО. Кроме того, Анкара потребовала снять с нее санкции США за покупку российских систем ПВО С-400.

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Марина Совина
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