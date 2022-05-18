Турция выдвинула требования для одобрения заявок Финляндии и Швеции в НАТО

Bloomberg узнало о цели Турции вернуть истребители F-35 за прием Финляндии и Швеции в НАТО

Турция выдвинула ряд требований, за выполнение которых она готова одобрить заявки Финляндии и Швеции для вступления в НАТО. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Требования Турции

В частности, Bloomberg узнало о цели Турции вернуть членство в программе поставок новейших истребителей F-35 за прием Финляндии и Швеции в НАТО. Кроме того, Анкара потребовала снять с нее санкции США за покупку российских систем ПВО С-400.

Турция хочет быть вновь включенной в программу новейших самолетов F-35, от участия в которой она была отстранена после того, как купила у России системы противоракетной обороны С-400... Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции за обладание ею ракетами С-400 Bloomberg

Турция также выразила желание приобрести у США десятки боевых самолетов F-16 и комплекты для модернизации истребителей этого типа, которые у нее уже есть. Анкара надеется, что Стокгольм и Хельсинки снимут санкции на экспорт оружия, которые они ввели вместе со странами-участницами Евросоюза в 2019 году. Власти Турции потребовали от Финляндии и Швеции публичного осуждения не только Рабочей партии Курдистана, но и связанных с ней организаций.

По словам турецких источников, «было бы неразумно ожидать», что Анкара откажется от своей позиции и поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО до урегулирования разногласий и до того, как государства Северной Европы публично проявят солидарность с Турцией в вопросе курдских группировок.

Отказ одобрить

16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководсто этих стран не обижаться на него. Он объяснил решение тем, что Анкара не согласна принять в альянс те государства, которые ввели против нее ограничения.

Мы не можем сказать «да». Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Эрдоган имел в виду, что руководство Финляндии и Швеции якобы предоставляют убежище членам группировок, признанных в Турции террористическими.

14 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Осло и Стокгольм укрывают у себя боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которая считается экстремистской. По словам министра, по этой причине большинство граждан Турции выступают против членства Финляндии и Швеции и НАТО.

Ответ Финляндии и НАТО

17 мая Финляндия заявила о возможности решить проблему с членством в НАТО. Президент страны Саули Ниинисте выразил надежду, что разногласия получится уладить «с помощью конструктивных переговоров».

30 стран состоят в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на заявления Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО и призвал учесть «опасения безопасности» первой. «Мы должны сохранять единство в этот исторический момент», — подчеркнул он.

Реакция в мире

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс высказался о нежелании Турции принимать Швецию и Финляндию в НАТО. По его словам, Анкара не предъявляла никакие требования в обмен на поддержку заявок стран на членство в альянсе. «Разумеется, Турция не выдвигала каких-либо конкретных просьб или запросов», — подчеркнул он.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России нет желания вмешиваться в отношения стран НАТО. По его мнению, позиция Турции о членстве Финляндии и Швеции в организации — это «вопрос отношений между этими странами и отношений внутри самого альянса».

Обозреватель CNN Дэвид Андельман предположил, что позиция Турции может стать причиной для ее исключения из НАТО. По его мнению, это решение ослабит позиции Североатлантического альянса в стратегически важном регионе.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил о решении страны вступить в НАТО и подать заявку на членство. По словам главы правительства страны Санны Марин, это событие является историческим.

Как член НАТО мы также будем нести ответственность за безопасность Североатлантического альянса в целом Санна Марин премьер-министр Финляндии

Аналогичные действия совершит в ближайшее время Швеция. Премьер-министр страны Магдалена Андерссон подтвердила, что правительство одобрило соответствующее решение.