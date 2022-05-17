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Финляндия заявила о возможности решить проблему с членством в НАТО

Финляндия и Швеция решат ситуацию по членству в альянсе НАТО с представителями Турции

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Швеция и Финляндия столкнулись с противодействием представителей Турции в процессе вступления в альянс НАТО, но эта проблема решаема. Об этом заявил финский президент Саули Ниинисте во время выступления в шведском парламенте, его цитирует ТАСС.

Ниинисте во время доклада подчеркнул возможность решить проблему с членством в организации. «Заявления со стороны Турции очень быстро менялись и ужесточались в последние дни, но я уверен, что мы разрешим ситуацию с помощью конструктивных переговоров», — рассказал президент.

По его словам, вступление Хельсинки и Стокгольма в НАТО является историческим моментом, который укрепит региональную безопасность на Балтике. Ниинисте подчеркнул, что страны предпринимают эти шаги «из-за жестокой войны» на Украине. «Мы принимали мир как должное. 24 февраля мир был нарушен. Наши старые способы действия больше не соответствуют новой ситуации», — резюмировал политик.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе, и попросил руководство стран не обижаться на него. Он аргументировал свое решение тем, что власти Финляндии и Швеции якобы предоставляют убежище членам группировок, которые Турция считает террористическими.

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Дмитрий Сотак
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