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Столтенберг ответил на заявления Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Столтенберг призвал рассмотреть опасения Турции из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг . Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter-аккаунте ответил на заявления Турции об отказе поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс.

Столтенберг призвал рассмотреть опасения турецкой стороны. «Турция является ценным союзником, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены. Мы должны сохранять единство в этот исторический момент», — подчеркнул он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководство стран не обижаться на него. Он аргументировал свое решение тем, что власти Финляндии и Швеции якобы предоставляют убежище членам группировок, которые Турция считает террористическими.

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Марина Совина
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