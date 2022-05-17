Столтенберг ответил на заявления Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Столтенберг призвал рассмотреть опасения Турции из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter-аккаунте ответил на заявления Турции об отказе поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс.

Столтенберг призвал рассмотреть опасения турецкой стороны. «Турция является ценным союзником, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены. Мы должны сохранять единство в этот исторический момент», — подчеркнул он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководство стран не обижаться на него. Он аргументировал свое решение тем, что власти Финляндии и Швеции якобы предоставляют убежище членам группировок, которые Турция считает террористическими.

