Стало известно о возможном исключении Турции из НАТО

CNN: Турцию могут исключить из НАТО из-за позиции по членству Финляндии и Швеции в альянсе

Турции может грозить исключение из НАТО из-за позиции властей страны по членству Финляндии и Швеции в альянсе. Об этом стало известно из материала обозревателя CNN Дэвида Андельмана.

«Уже было много мыслей об изгнании Турции из НАТО — особенно после того, как три года назад [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган купил у России российские системы ПВО С-400», — уточнил журналист. Он добавил, что подобное решение может ослабить позиции Североатлантического альянса в стратегически важном регионе.

Андельман назвал Эрдогана «полезным другом» для российского президента Владимира Путина. По его словам, у российского главы государства достаточно союзников по всему миру, чтобы не дать западным альянсам помешать его амбициям.