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Песков ответил на вопрос о контактах между властями России и США

Представитель Кремля Песков заявил об отсутствии контактов между властями России и США

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, происходят ли в настоящее время контакты между властями России и США, заявил, что фактически можно говорить об их отсутствии, сообщает РИА Новости.

Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков, в свою очередь, также прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, вероятность компромиссов с США является минимальной, особенно после начала специальной военной операции на Украине. Он отметил, что Вашингтон вместе с союзниками старается продвигать свою линию во всех многосторонних структурах.

Конфронтация с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала отрицать, что США проводят «кибероперации» против России, подтвердив слова начальника киберкомандования США генерала Пола Накасоне, который ранее рассказал, что Вашингтон провел серию «наступательных цифровых операций» в поддержку Украины. Она заявила, что это никоим образом не противоречит заявлениям американского президента Джо Байдена о стремлении не вступать в прямую конфронтацию с Москвой.

Замглавы Пентагона Колин Каль также заявил, что США принимают необходимые меры для того, чтобы избежать конфликта с Россией, однако пояснил, что Вашингтон не признает право вето Москвы на поставки оружия Киеву.

У нас нет интереса в том, чтобы конфликт на Украине расширялся или перерастал в третью мировую войну. Мы это учитываем. Но в то же время у России нет права вето в отношении того, что мы отправляем украинцам. Украинцы не начинали эту войну. Это сделала Россия

Колин Кальзаместитель главы Пентагона

При этом американский лидер Джо Байден объявил, что США в рамках военной помощи Украине поставят ей реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. Уточняется, что передача данных РСЗО стала возможной благодаря дополнительному финансированию для Киева, которое было одобрено при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе.

700миллионов долларов

составляет стоимость нового пакета военной помощи США для Киева

Госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что, по мнению властей США, Россия не готова проводить серьезную дипломатическую работу для урегулирования кризисной ситуации на Украине. Он добавил, что Вашингтон продолжит делать все необходимое для поддержки Киева, в том числе, чтобы обеспечить ему как можно более выгодную позицию на переговорах.

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Видение Москвы

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин, комментируя поставки Вашингтоном ракетных систем на Украину, отметил, что Россия может прибегнуть к «карибскому сценарию» и поставить союзническим странам вооружения, способные поразить территорию или военные объекты США. Среди наиболее вероятных получателей российских вооружений он назвал Латинскую Америку, в частности Кубу и Венесуэлу.

Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков, в свою очередь, обратил внимание на то, что США стали активно создавать региональные союзы, подчеркнув, что делают они это с определенной целью. Он пояснил, что таким образом они проводят подготовку к будущим конфликтам, и предупредил, что Москва планирует оказывать этому противодействие. Российский дипломат добавил, что те страны, с которыми Вашингтон имеет союзнические отношения, своими действиями сами лишают себя независимости.

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Марина Совина
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