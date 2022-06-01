Блинкен заявил о неготовности России к серьезной дипломатии по Украине

Госсекретарь США Блинкен: Россия не готова к серьезной дипломатической работе по Украине

Американский госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что, по мнению властей США, Россия не готова проводить серьезную дипломатическую работу для урегулирования кризисной ситуации на Украине, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что ответ на вопрос о том, как этот [конфликт] завершится с тактической точки зрения, на поле боя, где пройдут разделительные линии, предстоит дать украинцам. К сожалению, то, что мы видим сейчас, указывает на то, что Россия не готова к серьезной дипломатической работе», — заявил он.

Государственный секретарь США добавил, что Вашингтон продолжит делать все необходимое для поддержки Киева, в том числе, чтобы обеспечить ему как можно более выгодную позицию на переговорах.

Ранее президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. Отмечается, что возможность продолжать оружейные поставки Киеву появилась благодаря дополнительному финансированию, одобренному «при подавляющей двухпартийной поддержке в конгрессе».