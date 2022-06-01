В Пентагоне прокомментировали поставки оружия Украине

Замглавы Пентагона Каль заявил о непризнании США права вето РФ на поставки оружия Украине

Замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что США принимают меры, чтобы избежать конфликта с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Каль прокомментировал ситуацию на Украине и сообщил, что США не стремятся усугубить конфликт. Однако он заявил о непризнании Вашингтоном права вето Москвы на поставки оружия Киеву.

«У нас нет интереса в том, чтобы конфликт на Украине расширялся или перерастал в третью мировую войну. Мы это учитываем. Но в то же время у России нет права вето в отношении того, что мы отправляем украинцам. Украинцы не начинали эту войну. Это сделала Россия», — подчеркнул Каль.

Представитель американского Минобороны добавил, что США получили обещание украинских властей, в том числе от президента страны Владимира Зеленского, не применять HIMARS для ударов по целям на территории России.

Ранее 1 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он объявил о передаче реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами Киеву.

