США оправдали проведение киберопераций в отношении России

Белый дом: кибероперации не противоречат стремлениям не вступать в конфронтацию с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в оправдание проведению США киберопераций в отношении России рассказала, что Вашингтон не считает, что это каким-либо образом противоречит заявлениям американского президента Джо Байдена о стремлении не вступать в прямую конфронтацию с Москвой, сообщает ТАСС.

«Мы просто не воспринимаем это так. Мы говорили об этом раньше. Здесь (в Белом доме — прим. «Ленты.ру») бывали киберэксперты, они рассказывали, в чем состоит наш план. Он не изменился. То есть ответ простой — нет», — заявила она в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее замглавы Пентагона Колин Каль прокомментировал ситуацию на Украине и сообщил, что США не стремятся усугубить конфликт. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не признает права вето Москвы на поставки оружия Киеву.