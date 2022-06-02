В МИД оценили вероятность компромиссов с США

Посол МИД РФ Машков назвал возможности компромиссов России с США минимальными

Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков прокомментировал отношения страны с США. Его слова приводит РИА Новости.

Машков оценил вероятность компромиссов с США и назвал подобные возможности минимальными.

«И так было очень сложно работать до 24 февраля. После 24 февраля возможности компромиссов свелись если не до нуля, то до… минимума — во всех многосторонних структурах, где мы работаем с учетом линии, занятой ими [США] и продвигаемой ими вместе со своими союзниками», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о расколе в США из-за новых санкций против России. Часть Часть администрации президента страны Джо Байдена выступает за введение «еще более жестких антироссийских мер». Другой фланг чиновников опасается последствий санкций для мировой экономики, «и без того страдающей от проблем с цепочками поставок, инфляции, волатильных цен на нефть и возможности продовольственного кризиса».