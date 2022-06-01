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Стало известно о расколе в США из-за новых санкций против России

Bloomberg сообщило о расколе в администрации США из-за новых санкций против России

Фото: Pixabay

Власти США столкнулись с расколом из-за отсутствия единого мнения о целесообразности принятия новых санкций против России из-за ситуации на Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на правительственные источники.

Часть администрации президента США Джо Байдена, среди которых сотрудники аппарата Белого дома и Госдепа, выступает за введение «еще более жестких антироссийских мер», включая вторичные ограничения. При этом имена конкретных чиновников из этого фланга не называются. Источники уверены, что аргументы партнеров США об экономических последствиях санкций получится отразить.

Другая группа чиновников, которую во многом составляют представители Минфина США, обеспокоены последствиями санкций против России для мировой экономики, «и без того страдающей от проблем с цепочками поставок, инфляции, волатильных цен на нефть и возможности продовольственного кризиса».

«Некоторые из этих лиц озабочены в связи с приближающимися промежуточными выборами (в конгресс США) и шансами демократов в том случае, если цены на бензин на автозаправках в США останутся столь же высокими. Эта группа выступает за другой, непроверенный подход: ограничение цен на нефть, которое позволило бы странам закупать у России энергоресурсы, при этом уменьшая доходы Москвы», — подчеркивается в публикации.

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Марина Совина
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