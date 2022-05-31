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Евросоюз сократит экспорт нефти из России на 92 процента

Эммануэль Макрон: к концу года Евросоюз сократит экспорт нефти из России на 92 процента

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Евросоюз (ЕС) сократит экспорт нефти из России к концу года на 92 процента, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, пишет РИА Новости.

По словам французского лидера, страны Евросоюза договорились о новом пакете санкций против России, которые должны помочь сократить использование российской нефти.

«Этот новый пакет санкций против РФ — исторический. Мы решили избавиться от зависимости от российской нефти как можно скорее», — заявил Макрон.

Ранее лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти.

Тем не менее, Евросоюз отложил на полгода запрет на покупку сырой нефти из России. Запрет на закупку нефтепродуктов также отложили, на восемь месяцев. Отмечается, что эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба», запреты коснутся поставок танкерами.

По подсчетам Bloomberg, Россия недополучит около 22 миллиардов долларов нефтяных доходов из-за эмбарго ЕС.

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Варвара Кошечкина
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