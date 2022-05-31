Страны ЕС договорились о частичном запрете импорта российской нефти

Евросовет: лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете импорта нефти из России

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в своем Twitter.

По его утверждению, эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти. При этом поступающая по трубопроводному транспорту в Европу нефть в шестой пакет санкций включена не будет.

Мишель также рассказал, что в шестой санкционный пакет войдут и другие меры, такие как запрет на вещание в Евросоюзе трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.

Отказ от нефти

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оперативно поприветствовала договоренность Евросовета по нефтяным санкциям в отношении России. Она также заявила, что Евросоюз фактически сократит на 90 процентов импорт нефти из России к концу 2022 года после достижения соглашения по эмбарго.

При этом ранее фон дер Ляйен выступала против немедленного запрета на российскую нефть, заявив, что ЕС не может ввести его немедленно. По ее словам, если Брюссель сейчас введет эмбарго на нефть из РФ, российский президент сможет перебросить на мировой рынок ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, получив за нее большую сумму.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высмеял это утверждение о вынужденной закупке Европой нефти.

Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше Дмитрий Рогозин глава «Роскосмоса»

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил об отсутствии ожидаемого эффекта от ограничений на нефть из России. По его словам, введенное США эмбарго на нефть повысило цены на мировых рынках, так что Россия теперь получает больше денег, продавая меньше ресурсов. Вице-канцлер отметил, что это проблема и необходимо найти ее решение. Он подчеркнул, что в противном случае правая рука будет уничтожать то, что строит левая, и наоборот.

Новые перспективы

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия найдет других импортеров своей нефти. При этом, по его словам, очень быстрая смена мышления ЕС указывает на то, что организация сейчас находится не в лучшей форме.

О плане разворота поставок российской нефти на Восток 9 мая сообщал вице-премьер Александр Новак. «Российские нефтяные компании в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион», — сообщил он. Вице-премьер не назвал конкретные страны. Новак отметил, что подобные коммерческие вопросы решают сами компании.