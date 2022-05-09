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Российские нефтяные компании увеличивают поставки в АТР

Вице-премьер Новак заявил об увеличении поставок нефти России на рынки АТР

Фото: Shutterstock

Российские нефтяные компании ищут новые направления для поставок нефти. Также они увеличивают поставки на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, его слова приводит РИА Новости.

«Безусловно, они [российские нефтяные компании] в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион», — сообщил он.

Вице-премьер не назвал конкретные страны. Новак отметил, что подобные коммерческие вопросы решают сами компании.

Ранее бывший министр транспорта Франции и депутат Европарламента Тьерри Мариани предположил, что антироссийские санкции стали возможностью для России заработать на нефти и газе.

В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз хочет до конца года отказаться от закупок российской нефти.

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Даниил Иринин
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