В Европе сочли санкции против России ее возможностью заработать на нефти и газе

Евродепутат Мариани заявил, что санкции против РФ позволили ей заработать на нефти и газе

Бывший министр транспорта Франции и депутат Европарламента Тьерри Мариани счел антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) возможность для России заработать на нефти и газе. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на эфир радио «Эр-эм-се».

Евродепутат отметил, что введение ограничений против нефтяной и газовой отрасли спровоцировали убытки Евросоюза, в то время как рост цен на энергоносители сыграл на руку Москве.

«Вот после крымских событий в 2014 году ввели санкции, к чему они привели? Французские фермеры стали экспортировать меньше. А сейчас Россия зарабатывает как никогда много на газе и нефти», — подчеркнул Мариани.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что некоторые страны Европейского союза столкнутся с энергокризисом при введении полного эмбарго на газ из России. Она назвала прискорбной зависимость Европы от российских энергоносителей и подчеркнула необходимость как можно скорее освободиться от нее.

