В ЕК рассказали о последствиях введения полного эмбарго на российский газ

В ЕК заявили, что страны ЕС столкнутся энергокризисом при полном эмбарго на газ из России

Некоторые страны Европейского союза (ЕС) столкнутся с энергокризисом при введении полного эмбарго на газ из России. Об этом заявила Заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова, передает Neue Zürcher Zeitung.

Зампред ЕК рассказала, что сейчас Евросоюз работает над шестым пакетом санкций, однако прежде чем вводить такие меры, в Брюсселе должны проверить готовность стран-участниц к последствиям жестких ограничений. «Так что стартовая позиция, особенно для газа, непростая. Полное газовое эмбарго может вызвать серьезный энергетический кризис в нескольких государствах», — отметила она.

Юрова назвала прискорбной зависимость Европы от российских энергоносителей и подчеркнула необходимость как можно скорее освободиться от нее. «Но мы должны серьезно рассмотреть вопрос о запрете на импорт российской нефти и газа. Не может быть так, что мы правой рукой накладываем санкции на Россию, а левой снабжаем ее иностранной валютой, чтобы [президент России Владимир] Путин мог финансировать войну», — заключила зампред ЕК.

Ранее стало известно, что немедленный отказ от российского газа обойдется Германии в 180 миллиардов евро потерянного ВВП в текущем году. Если конфликт на Украине обострится, и будет введено эмбарго на российские энергоресурсы, экономика ФРГ потеряет два процента в этом году. Кроме того, инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3 процента, ускорится до 8,8 процента.