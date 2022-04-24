Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ЕК рассказали о последствиях введения полного эмбарго на российский газ

В ЕК заявили, что страны ЕС столкнутся энергокризисом при полном эмбарго на газ из России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Некоторые страны Европейского союза (ЕС) столкнутся с энергокризисом при введении полного эмбарго на газ из России. Об этом заявила Заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова, передает Neue Zürcher Zeitung.

Зампред ЕК рассказала, что сейчас Евросоюз работает над шестым пакетом санкций, однако прежде чем вводить такие меры, в Брюсселе должны проверить готовность стран-участниц к последствиям жестких ограничений. «Так что стартовая позиция, особенно для газа, непростая. Полное газовое эмбарго может вызвать серьезный энергетический кризис в нескольких государствах», — отметила она.

Материалы по теме:
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта 2022
Дело в трубе. Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
Дело в трубе.Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
5 апреля 2022

Юрова назвала прискорбной зависимость Европы от российских энергоносителей и подчеркнула необходимость как можно скорее освободиться от нее. «Но мы должны серьезно рассмотреть вопрос о запрете на импорт российской нефти и газа. Не может быть так, что мы правой рукой накладываем санкции на Россию, а левой снабжаем ее иностранной валютой, чтобы [президент России Владимир] Путин мог финансировать войну», — заключила зампред ЕК.

Ранее стало известно, что немедленный отказ от российского газа обойдется Германии в 180 миллиардов евро потерянного ВВП в текущем году. Если конфликт на Украине обострится, и будет введено эмбарго на российские энергоресурсы, экономика ФРГ потеряет два процента в этом году. Кроме того, инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3 процента, ускорится до 8,8 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности стать гарантом безопасности Украины
Стали известны гонорары Фьюри и Уайта за титульный бой
В ЕК рассказали о последствиях введения полного эмбарго на российский газ
Диетолог назвала оптимальный рацион питания в первую неделю после поста
У лошади из Новой Зеландии нашли метамфетамин в крови
Украина ответила на заявление главы МИД Австрии о членстве в ЕС
Выдвинута новая версия взрыва газа в подмосковном Ступино
Мошенники придумали схему обмана геймеров на фоне санкций
Талибы решили разделить учебную неделю для студентов по половому признаку
Заявление Мадуро о подготовке нападения на Венесуэлу оценили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.