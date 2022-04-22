Подсчитаны потери Германии от немедленного отказа от российского газа

FT: газовое эмбарго обойдется Германии в 180 миллиардов евро

Немедленный отказ от российского газа обойдется Германии в 180 миллиардов евро потерянного ВВП в текущем году. Такие подсчеты сделали в Бундесбанке, передает Financial Times.

Если конфликт на Украине обострится, и будет введено эмбарго на российские энергоресурсы, экономика ФРГ потеряет 2 процента в этом году. Кроме того, инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3 процента, ускорится до 8,8 процента, отмечает Бундесбанк. Иными словами, экономика страны может оказаться в одной из самой масштабных за последние несколько десятилетий рецессии, указывает Financial Times.

Кроме того, в случае эмбарго на российские нефть и газ, Германия рискует столкнуться с волной банкротств. Опрос показал, что значительная часть предприятий малого и среднего бизнеса не заключала долгосрочных контрактов на поставку энергоносителей. Из 42 тысяч опрошенных компаний только две заявили о контрактах на срок более чем три года.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что введение полного эмбарго на поставки газа из России не принесет мир на Украину. Германии и всей Европе важно избежать серьезного экономического кризиса, который может возникнуть после запрета на поставки российских энергоресурсов. «Во-первых, я совсем не вижу, чтобы эмбарго на газ остановило бы войну. Во-вторых, вы говорите так, будто мы на этом зарабатываем. Но речь идет о том, что мы хотим избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и [закрытия] заводов, которые больше никогда бы не открылись. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы», — отметил он.