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Шольц рассказал о бессмысленности эмбарго на российский газ

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что эмбарго на газ из России не принесет мир на Украину

Фото: Lisi Niesner / Globallookpress.com

Введение полного эмбарго на поставки газа из России не принесет мир на Украину. Германии и всей Европе важно избежать серьезного экономического кризиса, который может возникнуть после запрета на поставки российских энергоресурсов, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью журналу Spiegel.

«Во-первых, я совсем не вижу, чтобы эмбарго на газ остановило бы войну. Во-вторых, вы говорите так, будто мы на этом зарабатываем. Но речь идет о том, что мы хотим избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и [закрытия] заводов, которые больше никогда бы не открылись. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы», — рассказал канцлер о бессмысленности санкционных экономических мер.

Ранее в интервью Шольц отметил усилия немецкого правительства по недопущению военного вовлечения НАТО в украинский конфликт из-за угрозы третьей мировой войны. «Я давно говорил, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой военной конфронтации между НАТО и такой хорошо вооруженной страной, как Россия, которая также имеет ядерное оружие. Ядерной войны быть не должно», — подчеркнул он.

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Дмитрий Сотак
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