Шольц рассказал о бессмысленности эмбарго на российский газ

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что эмбарго на газ из России не принесет мир на Украину

Введение полного эмбарго на поставки газа из России не принесет мир на Украину. Германии и всей Европе важно избежать серьезного экономического кризиса, который может возникнуть после запрета на поставки российских энергоресурсов, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью журналу Spiegel.

«Во-первых, я совсем не вижу, чтобы эмбарго на газ остановило бы войну. Во-вторых, вы говорите так, будто мы на этом зарабатываем. Но речь идет о том, что мы хотим избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и [закрытия] заводов, которые больше никогда бы не открылись. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы», — рассказал канцлер о бессмысленности санкционных экономических мер.

Ранее в интервью Шольц отметил усилия немецкого правительства по недопущению военного вовлечения НАТО в украинский конфликт из-за угрозы третьей мировой войны. «Я давно говорил, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой военной конфронтации между НАТО и такой хорошо вооруженной страной, как Россия, которая также имеет ядерное оружие. Ядерной войны быть не должно», — подчеркнул он.