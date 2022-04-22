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Шольц рассказал об усилиях ФРГ по недопущению новой мировой войны

Spiegel: канцлер ФРГ Шольц заявил, что делает все ради недопущения войны России и НАТО

Фото: Omer Messinger / dpa / Globallookpress.com

Германия пытается добиться деэскалации украинского кризиса и делает все, чтобы избежать вовлечения НАТО в боевые действия на Украине. Об усилиях Берлина по недопущению новой мировой войны России и Запада рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью журналу Spiegel.

«Введение бесполетной зоны сделало бы НАТО стороной войны. Я давал присягу. Я давно говорил, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой военной конфронтации между НАТО и такой хорошо вооруженной страной, как Россия, которая также имеет ядерное оружие. Я делаю все, чтобы не допустить эскалации, ведущей к третьей мировой войне. Ядерной войны быть не должно», — заявил канцлер.

Ранее в материале Spiegel Шольцу предрекли отставку из-за раскола внутри немецкого парламента касательно вопроса поставок оружия Украине. Оппозиционные партии Христианско-демократический союз Германии/ Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) планируют на следующей неделе внести в бундестаг резолюцию о предоставлении Киеву тяжелых вооружений, если такое решение не примет канцлер.

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Дмитрий Сотак
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