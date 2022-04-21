Канцлеру Германии предрекли отставку из-за поставок оружия Украине

Spiegel: украинский вопрос может привести к отставке канцлера Германии Шольца

Немецкое издание Spiegel предрекло отставку канцлеру Германии Олафу Шольцу из-за вопроса поставок оружия Украине.

Отмечается, что в правящих кругах ФРГ обострилась политическая борьба. Оппозиционные партии Христианско-демократический союз Германии/ Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) планируют на следующей неделе внести в бундестаг резолюцию о предоставлении Киеву тяжелых вооружений, если такое решение не примет канцлер.

Внутри правящей коалиции также присутствует достаточно большое число сторонников этой инициативы, пишет издание. Поэтому резолюция может набрать большинство голосов в обход мнения Шольца.

«Фактически это означает вопрос о доверии Шольцу большинства в Бундестаге», — пояснил Spiegel, добавив, что канцлером недовольны многие. Таким образом, украинский вопрос может привести к его отставке, резюмируют авторы статьи.

Ранее издание Bild сообщило, что Министерство обороны Германии в два раза сократило возможный экспортный список вооружений для Украины, подготовленный немецким военно-промышленным комплексом (ВПК). По словам автора статьи, изменения внесены «как обычно, по настоянию ведомства канцлера». По словам журналистов, ранее Германия выразила готовность отправить на Украину «многие из отмененных вооружений».

19 апреля Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. При этом он добавил, что власти сделали возможной закупку Киевом вооружения у немецкой военной промышленности.

