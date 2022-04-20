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В ФРГ заявили об отказе Германии поставлять на Украину тяжелое вооружение

BILD заявил об отказе Германии поставлять на Украину половину обещанного ВПК вооружения

Фото: РИА Новости

Министерство обороны Германии в два раза сократило возможный экспортный список вооружений для Украины, подготовленный немецким военно-промышленным комплексом (ВПК), пишет таблоид BILD.

Издание со ссылкой на попавшие в редакцию документы пишет, что все позиции по поставкам тяжелого вооружения вычеркнуты, из-за этого осталась только половина обещанного ВПК перечня. По словам автора статьи, изменения внесены «как обычно, по настоянию ведомства канцлера». По словам журналистов, ранее Германия выразила готовность отправить на Украину «многие из отмененных вооружений».

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В публикации говорится, что список, изначально состоявший из 48 страниц, сократили до 24. Из 15 позиций, о поставках которых просила украинская сторона, Германия отказала в большинстве, остались три с перечислением альтернатив.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны, дальнейшие поставки вооружения обеспечит военно-промышленный комплекс Германии.

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Марина Совина
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