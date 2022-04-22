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Германии предрекли волну банкротств из-за эмбарго на российский газ

Handelsblatt предрекла немецкому бизнесу волну банкротств из-за эмбарго на российский газ

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Немецкие предприятия рискуют столкнуться с волной банкротств из-за эмбарго на поставки газа и нефти из России. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на данные опроса объединения малого и среднего бизнеса ZGV.

Результаты опроса свидетельствуют, что значительная часть предприятий малого и среднего бизнеса не заключала долгосрочных контрактов на поставку энергоносителей. Из 42 тысяч опрошенных компаний только две заявили о контрактах на срок более чем три года.

Из материала Handelsblatt также следует, что почти половина предприятий малого и среднего бизнеса используют газ в качестве основного источника энергии, а 16 процентов — нефть.

Ранее издание Deutsche Wirschafts Nachrichten сообщило, что в 2022 году ФРГ заплатит рекордные 33,9 миллиарда евро за нефть и газ из России. Согласно изданию, расходы ФРГ на нефть из России могут вырасти с 11,4 миллиарда евро до 14,3 миллиарда евро, а на газ — с 8,8 миллиарда евро до 17,6 миллиарда евро по сравнению с прошлым годом. Кроме того, около двух миллиардов евро Германии необходимо будет заплатить за импорт угля.

Марина Совина
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