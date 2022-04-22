Германия заплатит рекордную сумму за нефть и газ из России

DWN: ФРГ заплатит рекордные 33,9 миллиарда евро за нефть и газ из России в 2022 году

Германия в 2022 году заплатит России рекордную сумму за энергоносители. Об этом сообщает Deutsche Wirschafts Nachrichten.

33,9 миллиарда евро заплатит Германия за нефть и газ из России в 2022 году

Согласно изданию, расходы ФРГ на нефть из России могут вырасти с 11,4 миллиарда евро до 14,3 миллиарда евро, а на газ — с 8,8 миллиарда евро до 17,6 миллиарда евро по сравнению с прошлым годом. Кроме того, около двух миллиардов евро Германии необходимо будет заплатить за импорт угля.

20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин поставил своей целью отказ от российских энергоносителей. По ее словам, власти Германии признают, что допустили ошибку, укрепляя энергетические связи с Россией. Бербок отметила, что к концу года использование угля из России будет «на уровне нуля». Отказ от газа будет происходить согласно общему европейскому графику.

Эмбарго на энергоносители

Дискуссии о полном эмбарго на российские энергоносители среди западных лидеров сейчас ведутся довольно часто. Так, об отказе от импорта газа из РФ высказался президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, стране не нужен российский газ. Он также отметил, что Париж работает над тем, чтобы закупать топливо у других поставщиков. Австрия в свою очередь отказалась от российской нефти. Компания OMV заявила о прекращении ее импорта и переработки. Представитель OMV пояснил, что доля российского сырья в стране и без того была небольшой, поэтому после отказа нефть удалось безболезненно заменить с помощью альтернативных поставщиков.

Попытки снизить зависимость страны от российского импорта предпринимает и Турция: она находится на завершающей стадии переговоров с немецким Deutsche Bank о кредите в размере миллиарда евро для финансирования закупок сжиженного природного газа (СПГ).

Президент США Джо Байден ввел запрет на импорт нефти, угля и газа из России. Демократическая и Республиканская партии в Конгрессе поддержали это решение. При этом в Вашингтоне отнеслись с пониманием к тому, что Европа не может незамедлительно присоединиться к санкциям, а также предупредили граждан США о росте цен на бензин.

Первой из стран Запада от российской нефти отказалась Канада. Еще 1 марта премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что вводит санкции против отрасли, которая принесла «большую пользу президенту [России Владимиру] Путину и его олигархам».

Однако многие страны Европы не раз заявляли о том, что не смогут в скором времени отказаться от поставок газа из России. Так, министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек предупреждал о том, что немедленное эмбарго на российский газ может поставить под угрозу социальный порядок в Германии.

Рубли за газ

Несмотря на введенные санкции, 21 апреля стало известно, что Британия временно продолжит платить за газ через попавший под санкции «Газпромбанк». Известно, что возможность платежей в адрес «Газпромбанка» или его «дочек» в рамках контрактов на поставку газа в Евросоюз продлили до 31 мая 2022 года. Лицензия распространяется на обслуживание контрактов, подписанных до даты ее вступления в силу (21 апреля), сообщило OFSI.

«Газпроманк» — организация, которую президент России Владимир Путин предложил использовать в новой схеме оплаты газа рублями. Согласно требованию, зарубежным компаниям необходимо будет открыть счета в Газпромбанке: валютный и рублевый. Изначально средства будут поступать в зарубежной валюте, как указано в контрактах, а затем банк будет на эти деньги покупать для клиентов рубли на Московской бирже, позднее начисляемые на рублевый счет. Уже с рублевого счета оплата будет уходить российскому поставщику.

Инициативу Путина на Западе встретили враждебно. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, к примеру, заявил, что страна отказывается платить за поставки российского газа в рублях, так как это означало бы обход европейских санкций.

Все страны Евросоюза, кроме Венгрии, посчитали требование платить за газ рублями недопустимым. 14 апреля Еврокомиссия предупредила страны-члены ЕС о том, что указ Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции Евросоюза. Как считают в Брюсселе, указ российского лидера создает «новые правовые обстоятельства», при которых Россия будет контролировать транзакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу. По мнению ЕК, данный механизм будет нарушать «ограничительные меры» ЕС по отношению к Центробанку.