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Германия полностью откажется от российских энергоносителей

Глава МИД ФРГ Бербок заявила о намерении полностью отказаться от газа из России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Германия поставила перед собой цель полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает ТАСС.

Политик подчеркнула, что Германия не может исправить свои прошлые ошибки, но может сейчас снизить импорт российских энергоносителей. «В этой связи я говорю ясно: да, и Германия полностью отказывается от российских поставок», — заявила Бербок.

Глава МИД ФРГ отметила, что Германия планирует прекратить использование угля до конца лета, а потребление нефти сократить наполовину. По словам Бербок, к концу года оно будет «на уровне нуля». Отказ от газа будет происходить согласно общему европейскому графику.

Ранее в апреле президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не нуждается в российском газе. Франция, по словам главы государства, работает над закупкой газа у других стран. Министр экономики и финансов страны Брюно ле Мэр также сообщал, что Франция пытается убедить партнеров по ЕС ввести эмбарго на поставки нефти из России.

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Платон Щукин
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