Франция захотела убедить ЕС ввести эмбарго на российскую нефть

Глава Минфина Ле Мэр заявил о намерении Франции убедить ЕС ввести эмбарго на нефть России

Франция пытается убедить партнеров по ЕС ввести эмбарго на поставки нефти из России, сообщил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.

Сейчас как никогда необходимо прекратить поставки нефти из РФ, отметил он. «Прекращаете поставок нефти ударит по финансированию операции на Украине», — сказал Ле Мэр. Накануне, 12 апреля, испанская газета El Pais писала, что Европейский союз рискует расколоться из-за дискуссии по санкциям против закупок нефти у России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его стране не нужен российский газ. Париж работает над тем, чтобы закупать газ у других стран, добавил он. Многие страны Европы хотят в скором времени отказаться от поставок топлива из России. При этом генеральный директор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум считает, что введение эмбарго на поставки природного газа может привести к расколу ЕС.

Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон рассказал о наличии у Европы плана по замещению импортируемого из России газа объемом в 155 миллиардов кубометров.