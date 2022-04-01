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В Европе описали «крайние меры» при прекращении поставок газа из России

Еврокомиссар заявил, что без газа из России потребуется активнее использовать уголь

Фото: РИА Новости

У Европы есть план по замещению импортируемого из России газа объемом в 155 миллиардов кубометров, однако в случае прекращения поставок потребуются исключительные меры, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью итальянской газете. Выдержки приводит РИА Новости.

Описывая план по замещению российских поставок, он указал, что 50 миллиардов кубометров Европа хочет заменить за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ), дополнительные 10 миллиардов могут обеспечить трубопроводные поставки. Биогаз и альтернативная энергетика должны дать еще 25 миллиардов, а сокращение потребления должно сэкономить около 10 миллиардов.

Крайние же меры — на тот случай, если поставки из России остановятся, — предусматривают более активное использование угля, что дало бы экономию газа в 20 миллиардов кубометров, и АЭС (еще около 13 миллиардов).

«Многие отрасли, использующие газ, например сталелитейные заводы, могли бы использовать мазут. Это сэкономило бы 10 миллиардов кубометров газа. (…) Страны также должны приступить к совместным закупкам и хранению [газа]. Параллельно нужно задуматься о том, как отвязать стоимость электричества от газа, потому что сегодня мы наблюдаем абсурд», — сказал Бретон.

Изложенные чиновником меры соответствуют логике предложений, представленных Еврокомиссией еще в начале марта. Тогда ЕК указывала, что планирует сократить до конца года российский импорт на две трети от нынешних объемов.

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Платон Щукин
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